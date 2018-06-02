Данилюк: Налог на выведенный капитал может стать коррупционным

Налог на выведенный капитал может стать коррупционным через два-три года, если не будет четкого и прозрачного механизма его внедрения.
Об этом заявил глава министерства финансов Александр Данилюк во время встречи с бизнесом, передает Интерфакс.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд не против введения налога на выведенный капитал в Украине, хотя открыто не может поддерживать эту инициативу.
«Не весь бизнес поддерживает налог на выведенный капитал. Однако Минфин разработал соответствующий законопроект... Вопрос в том, как он будет внедряться... Налог на выведенный капитал успешно может стать коррупционным через два-три года», – сказал он.
По словам министра, ведомство работает над поиском компенсаторов. Он подчеркнул, что президент поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.
Мы сейчас работаем над одним вопросом – компенсаторы. Единой позиции нет, но много кто поддерживает эту модель, – добавил Данилюк, напомнив, что позиция Минфина заключается в сокращении затрат бюджета на Генеральную прокуратуру и экономические отделы Службы безопасности Украины.
При этом он также подчеркнул, что для такого решения позиции Минфина недостаточно, оно должно быть принято на уровне СНБО.