Данилюк: Налог на выведенный капитал может стать коррупционным

Налог на выведенный капитал может стать коррупционным через два-три года, если не будет четкого и прозрачного механизма его внедрения.

Об этом заявил глава министерства финансов Александр Данилюк во время встречи с бизнесом, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд не против введения налога на выведенный капитал в Украине, хотя открыто не может поддерживать эту инициативу.

«Не весь бизнес поддерживает налог на выведенный капитал. Однако Минфин разработал соответствующий законопроект... Вопрос в том, как он будет внедряться... Налог на выведенный капитал успешно может стать коррупционным через два-три года», – сказал он.

По словам министра, ведомство работает над поиском компенсаторов. Он подчеркнул, что президент поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Мы сейчас работаем над одним вопросом – компенсаторы. Единой позиции нет, но много кто поддерживает эту модель, – добавил Данилюк, напомнив, что позиция Минфина заключается в сокращении затрат бюджета на Генеральную прокуратуру и экономические отделы Службы безопасности Украины.

При этом он также подчеркнул, что для такого решения позиции Минфина недостаточно, оно должно быть принято на уровне СНБО.

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