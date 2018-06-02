Бойцы ООС разнесли 5 единиц российской техники на Донбассе

Бойцы Операции объединенных сил (ООС) 31 мая ликвидировали 4-х террористов и 5 единиц техники оккупационных войск РФ.

Про самые серьезные потери в рядах российских войск на Донбассе сообщила в Facebook пресс-служба штаба ООС.

В четверг, 31 мая, оккупанты аж 26 раз открыли огонь по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам, из которых 7 раз было с применением тяжелого вооружения (артиллерии калибром 122, 120 и 82 мм). Кроме того, на мариупольском направлении враг еще и прибегнул к штурму. Под прикрытием плотного огня войска РФ попытались занять одну из передовых позиций ООС.

Все эти попытки дорого обошлись оккупантам. По данным разведки, только за 31 мая были убиты двое террористов, еще двое были отправлены на больничные койки. Кроме того, бойцы ООС еще и уничтожили 5 единиц техники оккупантов, среди которых были 2 грузовика с боеприпасами, зенитная установка ЗУ-23-2 и миномет.

В рядах украинских войск потерь удалось избежать. Трое бойцов ООС получили травмы и были срочно госпитализированы.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.