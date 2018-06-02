Боевики обстреляли броневик пограничников

2 июня на КПВВ «Майорское» боевики совершили обстрел пограничного наряда ГПСУ.

Об этом в Госпогранслужбе сообщили утром в субботу.

«Пограничники осуществляли доставку смен пограничных нарядов контрольного поста и контрольного пункта въезда – выезда на автомобиле «Кугуар». После того, как пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, наемники российско-террористических групп совершили обстрел бронемашины из стрелкового оружия», – сообщили в ГПСУ.

По данным ведомства, никто из военнослужащих в результате обстрела не пострадал.

«Гражданских лиц на контрольном посту не было, личный состав находился в блиндажах», – отметили пограничники.

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