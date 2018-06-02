Бабченко: Российский телеканал уже позвонил моим детям и выманивал у них адреса

Журналист Аркадий Бабченко обратился к российскому Первому каналу с требованием не давить на его детей.

Неизвестный мужчина, который назвался Николаем, позвонил детям Бабченко. Отца возмутил и сам звонок, и манера, в которой говорили с его детьми.

«Так. Первый канал. Послушайте меня сейчас очень внимательно. Если вы еще хоть раз позвоните моим детям. Если вы хоть пальцем влезете в их жизнь. Если вы еще хоть раз попытаетесь терроризировать их, выпытывать у них их адреса, телефоны, скажете, что их разыскивает брат, приехать, назначить встречу.... Я просто от******* вас», – написал он публичное обращение в Facebook, указав номера абонентов, которые звонили его детям.

Эмигрировавший из России журналист Аркадий Бабченко избежал покушения на этой неделе. Сначала появилось сообщение о его убийстве. Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что Бабченко жив, однако покушение на него готовилось. Благодаря проведенной спецоперации с инсценировкой убийства Бабченко, удалось спасти его жизнь и установить заказчиков. СБУ назвала такими российские спецслужбы. Был задержан организатор убийства Бабченко – Борис Герман, которого завербовали спецслужбы страны-агрессора.

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