Заместитель директора ATR: Бабченко не станет «порохоботом»

Аркадий Бабченко не станет ни «порохо-», ни «антипорохоботом» – у него не такой тип личности.

Об этом в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Напомним, после обнародования информации СБУ относительно проведения спецоперации по предотвращению покушения на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченка Президент Украины Петр Порошенко встретился с журналистом. Глава государства назвал спасение Бабченка его третьим днем рождения и днем рождения большой 45-миллионной нации, которая сдала экзамен на государственность». Порошенко поручил предоставить журналисту и его семье круглосуточную охрану.

Айдер Муждабаев уверен, что его коллега Аркадий Бабченко не станет «порохоботом».

«Не будет он ни «порохо-», ни «антипорохоботом». Просто тип личности такой», – отметил гость программы.

Айдер Муждабаев добавил, что в таком случае, почему же Бабченко не стал «путиноботом» в России: «Остался бы там, получал бы огромные деньги, как Захар Прилепин книги бы издавал и был бы «ботом» за Путина. Но он в принципе непродажний. Может это для кого-то странно, но для меня – нет».

Гость программы отметил, что во время спецоперации спецслужб работали группы, которые не знали о существовании друг друга и их задачи.

«Это реально была очень серьезная операция. Одни знали, что делают, но не знали в отношении кого это делают. На самом деле надо признать, что операцию они провели хорошо, по крайней мере в плане, как они распределили обязанности, что одна группа не знала о другой... Там такая интересная система, и то, что она у нас работает, это неплохая новость», – отметил гость программы.

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