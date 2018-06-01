Юрий Луценко рассказал немецкой прессе, почему убийство Бабченко сфабриковали

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что инсценировка убийства Бабченко спасла жизнь журналиста и позволила получить список с именами 30 других потенциальных жертв российских спецслужб.

Об этом Луценко рассказал в интервью немецкому изданию Bild, передает «Европейская правда».

«Это были не фейковые новости, а специальная операция, с помощью которой мы спасли жизнь. Она полностью соответствовала украинскому законодательству. Мне безразлично, если теперь кто-то нас критикует, пока мы можем предотвращать убийство», – сказал Луценко.

Луценко заявил, что у заказчика есть явные контакты с Россией. Однако он отказался говорить, существуют ли записи телефонных разговоров, доказывающие заказа убийства российскими спецслужбами.

«Мы собираем доказательства и представим их в ближайшие несколько дней», – сказал Луценко.

Он также пояснил, что у украинских спецслужб были доказательства существования списка из 30 имен, убийство которых якобы заказала российская сторона.

«Благодаря специальной операции у нас была надежда, что заказчик после инсценированного убийства назовет другие имена, и так мы обнаружим больше следов. Поэтому все должно было выглядеть, что Бабченко фактически был убит. Но когда заказчик хотел отправиться в Италию, нам пришлось его арестовать», – отметил Луценко.

Среди имен из списка, которые удалось идентифицировать украинской власти, есть один проукраинский активист и бывший российский агент, сообщил Луценко изданию.

«Таким образом благодаря специальной операции мы смогли спасти много жизней», – отметил Луценко.

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