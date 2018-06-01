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пятница, 1 июня, 2018, 8:48 Киев
Исчезнет площадь Красная Пресня: В столице новая волна переименований

Комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовал переименование некоторых улиц, переулков и площади в столице.

В частности, следующие объекты получат новые названия:

  • улицу Невскую на улицу Нивскую в Шевченковском районе;
  • улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
  • улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;
  • площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;
  • переулок Баумана в переулок Физиков в Шевченковском районе;
  • переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;
  • улицу Александра Сабурова в улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
  • улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.

Ранее эти переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Дальше решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.

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Киевпереименование улиц
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2018-06-01 09:43 :35