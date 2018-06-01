пятница, 1 июня, 2018, 8:48 Киев
Исчезнет площадь Красная Пресня: В столице новая волна переименований
Комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовал переименование некоторых улиц, переулков и площади в столице.
В частности, следующие объекты получат новые названия:
- улицу Невскую на улицу Нивскую в Шевченковском районе;
- улицу Желябова на улицу Марии Капнист в Шевченковском районе;
- улицу Кировскую на улицу Старицкой-Черняховской в Святошинском районе;
- площадь Красная Пресня на площадь Щекавицкую в Подольском районе;
- переулок Баумана в переулок Физиков в Шевченковском районе;
- переулок Невский в переулок Нивский в Шевченковском районе;
- улицу Александра Сабурова в улицу Сержа Лифаря в Деснянском районе;
- улицу Тверскую в улицу Ежи Гедройца в Голосеевском и Печерском районах.
Ранее эти переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.
Дальше решение за депутатами на пленарном заседании Киевсовета.
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