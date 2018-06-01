Волынские таможенники обнаружили скрытый склад сигарет под полом грузовика

Волынские таможенники на посту Ягодин под полом полуприцепа автомобиля обнаружили 1160 пачек сигарет общей стоимостью около 30 тысяч гривень.

Об этом сообщили в Волынской таможни ГФС.

Специализированный грузовой седельный тягач DAF следовал в Республику Польша по «красному коридору» с официально оформленным товаром. Во время прохождения контроля в пункте пропуска его водителю, работнику частного транспортного предприятия, была предоставлена возможность задекларировать товары, перемещаемые им для личных нужд. Однако, он не внес в декларацию никаких данных.

Во время полного таможенного досмотра полуприцепа автомобиля в конструктивной полости передней части панели пола с помощью специальных технических средств были выявлены сигареты. Доступ к ним был затруднен, ведь водитель для устройства тайного склада перерезал доски настила и встроил в пол специальную емкость. Дополнительно фургон был наполнен законным экспортом, что затрудняло изъятие сигарет.

Волынские таможенники обнаружили скрытый состав сигарет под полом грузовика

Как следствие, за устройство тайника в транспортном средстве у водителя временно изъяты и сигареты, и полуприцеп марки «VAN НООL», 2004 года выпуска. Его оценили в около 182 тысячи гривень.

По статье 483 Таможенного кодекса Украины товар и транспортное средство со специально изготовленными тайниками подлежат конфискации. Кроме того, водитель будет вынужден оплатить штраф в размере 100 процентов стоимости сигарет.

В суд направлен соответствующий административный иск.

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