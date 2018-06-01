Во Львове дети с инвалидностью получат по 1400 грн материальной помощи

По случаю Международного дня защиты детей, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, проживающие и зарегистрированные во Львове и находящиеся на учете в отделах социальной защиты, получат материальную помощь в сумме 1,4 тыс. грн каждый.

Об этом сообщил начальник управления социальной защиты Львовского городского совета Игорь Кобрин, передает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщил Игорь Кобрин, на эти нужды в городском бюджете предусмотрено 3 931 200 грн. Все выплаты будут осуществлены управлением социальной защиты в рамках Комплексной программы социальной поддержки отдельных категорий граждан Львова.

Кроме того, к Международному Дню защиты детей в управлении социальной защиты львовского ГОРСОВЕТА для львовских детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, закупили подарки, в частности, двести развивающих настольных игр. Это три вида игр, они разной сложности. Получат их дети разного возраста – от 2 до 16 лет.

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