Вышинский отказывается от украинского гражданства и просит помощи у Путина

Главный редактор «РИА Новости» в Украине Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства.

Об этом он заявил во время заседания в Апелляционном суде в Херсоне, сообщает «Громадське».

Вышинский также обратился к президенту РФ Владимир Путину за защитой.

«Я обращаюсь к президенту Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя лишь гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятии мер относительно моего освобождения», – заявил Вышинский.

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