Вероятный заказчик «убийства» Бабченко имел доли в 5 украинских компаниях, – СМИ

Вячеслав Пивоварник, который якобы связан с организацией убийства журналиста Аркадия Бабченко, вероятно управлял или владел долями в пяти украинских компаниях.

Об этом пишет российское издание «The Bell».

Накануне задержанный как организатор покушения на Бабченко Борис Герман, сказал, что этот гражданин Украины проживает сейчас в Москве и «отвечает в частном фонде Путина за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину».

В системе «СПАРК-Интерфакс» есть данные только об одном Вячеславе Александровиче Пивоварнике, который управлял или владел долями пяти украинских юрлиц, в том числе – 50% ООО «Общественная служба безопасности Украины».

Вторым соучредителем этой компании выступает Сергей Еремеевич Деев. Его полный тезка фигурирует в СМИ как деятель украинского старообрядчества и называется экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности.

А этот фонд возглавлял бывший советский генерал-спецпропагандист Леонид Шершнев (умер в конце 2014 года). Он же выступал учредителем националистического фонда «Русские» и «Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины».

В соцсети «Одноклассники» есть профиль Вячеслава Пивоварника 1984 года рождения. Он учился в Ужгородском государственном институте информатики и Киевском политехническом институте. В друзьях у Пивоварника – Борис Герман.

Как сообщалось, подозреваемый в организации «убийства» Бабченко назвал заказчика из фонда Путина.

Напомним, 29 мая в Киеве совершено покушение на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Ему выстрелили в спину в его доме. Он умер в карете скорой по дороге в больницу.

Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что пока наиболее вероятная версия убийства Аркадия Бабченко – его профессиональная деятельность.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве российского журналиста.

Международная федерация журналистов (IFJ) напомнила, что Бабченко был «яростным критиком» президента РФ и призвала начать расследование его убийства.

«Еще рано говорить о том, кто стоит за убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, но политические убийства – одна из тактик, применяемых Россией для дестабилизации Украины», – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на заседании Совбеза ООН.

30 мая во время пресс-конференции председателя СБУ Василия Грицака стало известно, что Аркадий Бабченко жив и что инсценировка его убийства была спецоперацией Службы безопасности для выявления заказчиков преступления.

По информации правоохранителей, жизнь журналиста Бабченко российские спецслужбы »оценили» в 40 тысяч долларов.

Также СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика «убийства» и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.

Президент Петр Порошенко поручил обеспечить Бабченко и его семью круглосуточной охраной.

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