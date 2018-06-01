В Украине ввели новые правила покупки валюты

В Украине действуют новые правила покупки валюты. Теперь банки не передают информацию о сделке в Налоговую службу независимо от суммы покупки.

Кроме того, покупка валюты возможна без предоставления паспорта гражданина Украины. Однако это не касается тех случаев, когда сумма покупки превышает 150 тыс. грн, пишет Обозреватель.

По новым правилам, крупную сумму долларов заказать нельзя. Клиент может обратиться в отделение банка и купить наличную сумму в иностранной валюте. Если она недостаточна, обратиться в другой банк.

Также сегодня в Украине действует большое количество нелегальных обменных пунктов. Поэтому безопаснее покупать валюту в отделениях банков. По возможности не пользоваться услугами уличных обменных пунктов.

Ранее клиентам-заемщикам приобретать валюту можно было только через уполномоченный банк, который обслуживает кредитный договор. Теперь же клиент сам выбирает через какой банк покупать ее. Однако открывать счет в иностранной валюте в этом банке.

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Кроме того, упростили возврат инвестиций и доходов для иностранных инвесторов. Теперь банкам не нужно ждать подтверждения соглашений от специальной системы на межбанковском валютном рынке Украины. Чтобы проводить взаимные расчеты по операциям с валютой.

В последний день весны доллар подорожал. Стоит 26,13 грн. Это на 4 коп. больше, чем было вчера. Евро подорожал на 24 коп. Стоит 30,40 грн. Курс российского рубля 41 коп.

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