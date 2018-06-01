В Украине введут экзамен по украинскому языку для тех, кто захочет получить гражданство

В ближайшие десять лет в Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для тех, кто захочет получить гражданство.

Об этом говорится в соответствующем указе О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины, пишет NV.ua.

Государственная программа по укоренению статуса украинского языка рассчитана на десять лет – до 2028 года.

Согласно указу, в течение месяца Кабмин должен создать на постоянной основе экспертную группу для комплексного анализа современной языково-культурной ситуации в Украине и разработке критериев оценки эффективности государственной языковой политики.

С учетом предложений правительство в двухмесячный срок должно разработать и утвердить государственную целевую программу, направленную на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, укрепление государственного статуса украинского языка, выработки действенных механизмов ее защиты и развития.

Программа будет включать улучшения качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка и другие положения.

Также будут разработаны программы для популяризации украинского языка за рубежом.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко объявил о начале десятилетней программы по укоренению статуса украинского языка.

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