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пятница, 1 июня, 2018, 9:27 Мир
В Уганде ввели налог на пользование соцсетями

В Уганде приняли закон о налоге на пользование социальными сетями. Документ вступит в силу в июле следующего финансового года.

Об этом сообщает «PaySpace».

Согласно закону, за использование таких социальных сетей, как Facebook, Twitter и мессенджер WhatsApp пользователь должен будет платить 200 шиллингов ($ 0,05) в день. В Министерстве финансов рассказали, что плату будут взимать через мобильных операторов. Пользование соцсетями будет регистрироваться через сим-карты.

Соответствующее решение принял президент Уганды Йовери Мусевени, потому что, по его мнению, через соцсети распространяются слухи. Министр финансов Дэвид Бахати сообщил, что в стране повышаются налоги, чтобы оплатить растущий госдолг.

Закон о налоге на пользование соцсетями вызвал критику со стороны правозащитников. Один из представителей местной правозащитной организации и адвокат Николас Опьйо назвал налог «новым инструментом удушения свободы самовыражения, которая не поддавалась контролю со стороны государства».

 
соцсетиУганданалог
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