В Тернополе будут судить адвоката, которая 3 года назад сбила на смерть человека

В Тернополе следователи передали в суд дело адвоката, которая 700 метров тащила человека на капоте своего авто. От травм пострадавший погиб.

Как сообщили IA ZIK в отделе коммуникации областного управления полиции, почти 3 года длилось досудебное расследование в деле адвоката из Хмельницка.

38-летней женщине инкриминируется причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, и нарушение правил дорожного движения.

Автопроисшествие произошла в сентябре 2015 года между Збаражским и Лановецким районами Тернопольщины.

Между подозреваемой и потерпевшим произошел конфликт, в результате которого двое мужчин на автомобиле «Шевроле Нива» заблокировали ей проезд.

Один из блокировщиков залез на капот автомобиля адвоката и начал бить руками по стеклу. Женщина двинулась назад, и мужчина успел спрыгнуть.

«Впоследствии адвокат решила любой ценой объехать «Шевроле» и наехала на мужчину, который уже стоял на дороге. От столкновения его выбросило на капот, однако, женщина увеличила скорость и проехала почти 700 метров. После этого затормозила и резко изменила траекторию движения», – рассказали в полиции.

Маневр оказался смертельным для мужчины. От полученных тяжких телесных повреждений он через несколько дней скончался в больнице.

Адвоката обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 и ч. 2 ст. 121 УКУ.

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