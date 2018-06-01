В Тернополе будут судить адвоката, которая 3 года назад сбила на смерть человека

В Тернополе следователи передали в суд дело адвоката, которая 700 метров тащила человека на капоте своего авто. От травм пострадавший погиб.
Как сообщили IA ZIK в отделе коммуникации областного управления полиции, почти 3 года длилось досудебное расследование в деле адвоката из Хмельницка.
38-летней женщине инкриминируется причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, и нарушение правил дорожного движения.
Автопроисшествие произошла в сентябре 2015 года между Збаражским и Лановецким районами Тернопольщины.
Между подозреваемой и потерпевшим произошел конфликт, в результате которого двое мужчин на автомобиле «Шевроле Нива» заблокировали ей проезд.
Один из блокировщиков залез на капот автомобиля адвоката и начал бить руками по стеклу. Женщина двинулась назад, и мужчина успел спрыгнуть.
«Впоследствии адвокат решила любой ценой объехать «Шевроле» и наехала на мужчину, который уже стоял на дороге. От столкновения его выбросило на капот, однако, женщина увеличила скорость и проехала почти 700 метров. После этого затормозила и резко изменила траекторию движения», – рассказали в полиции.
Маневр оказался смертельным для мужчины. От полученных тяжких телесных повреждений он через несколько дней скончался в больнице.
Адвоката обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 и ч. 2 ст. 121 УКУ.