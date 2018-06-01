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пятница, 1 июня, 2018, 0:59 Общество
В сети показали пустые крымские пляжи

В сети показали фото пустых крымских пляжей за день до лета.

Об этом говорится в материале «Газета.уа».

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«Может еще мостов нужно? Нет, не надо», – шутят в сети.

Купальный сезон в оккупированном Крыму до сих пор не начался. Пользователи по-разному комментируют ситуацию.

«Кроме того, что приезжих мало, местные начали покидать Крым по мосту», – пишут в сети.

Более трети россиян хотели бы отдохнуть в оккупированном Крыму летом 2018 года, если бы имели на это деньги. В свою очередь, 56% граждан РФ ни разу не ездили отдыхать за последние пять лет. Данные обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
оккупирован Крымпляжи
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