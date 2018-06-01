В оккупированном Крыму осудили 20-летнего севастопольца за пост в соцсети

Двадцатилетнего жителя Севастополя признали оккупационными властями виновным в «разжигании вражды и ненависти по отношению к отдельным социальным группам».

Об этом сообщает «прокуратура» Севастополя, пишет Укринформ.

«Молодой человек, 1998 года рождения, на своей странице в социальной сети разместил изображение с надписью, направленной на разжигание ненависти и вражды в отношении правоохранительных органов Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Севастополец получил условный срок, его осудили на два года с испытательным сроком восемь месяцев.

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