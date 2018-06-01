В Львове талантливым детям вручили «Золотой мольберт»

Сегодня, 1 июня, во Львове несколько сотен детей приняли участие в Празднике детского творчества, которое организовали в рамках Международного форума детского творчества «Золотой мольберт».

Праздник детского творчества начался в Соборе св. Юра службой архиепископа Львовского Игоря Возняка и благословенным молебном за дар жизни и мир в Украине. После этого участники вместе с владыкой Игорем прошли от площади Святого Юра улицами города духовно-творческим паломничеством до Дворца искусств, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

В рамках Форума «Золотой мольберт» во Дворце искусств лучших участников наградили серебряными и золотыми медалями, Гран-при Золотого мольберта из благородного металла и другими подарками.

«Я очень рад, что мы самых талантливых, самых мудрых, самых гениальных можем встречать здесь, на Львовщине. Львовщина – это то место, где каждый человек может реализовать себя, продемонстрировать свой талант. Я бы очень хотел, чтобы для вас это было таким большим шагом в большую, самостоятельную и обязательно счастливую жизнь. Желаю вам добра, здоровья и Божьей искорки. Всегда помните, что в вашем успехе и счастье, таланте есть две составляющие: Божья воля и большой труд ваших родителей», – отметил председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

Уже со 2 июня и в течение лета для участников запланировали поездки по замкам и монастырям Львовщины.

В этом году, чтобы реализовать свой творческий потенциал более 1000 участников из 11 стран мира (Германии, Италии, Молдовы, Болгарии, Белоруссии, Литвы, Латвии, Чехословакии, Венгрии, Польши), а особенно много детей с Востока и Юга Украины изъявили желание прибыть на Львовщину, чтобы в течение этого лета стать участниками «Золотого мольберта».

Международный конкурс детского творчества «Золотой мольберт» имеет целью формирование средствами искусства общечеловеческих и духовных ценностей у детей и молодежи, выявление их способностей, развитие творческого потенциала, художественно-эстетических вкусов, популяризация детского творчества на передвижных выставках и тому подобное.

По результатам деятельности Форума открывают персональные и передвижные выставки детских шедевров в художественных музеях Украины, на сайте artclass.lviv.ua будут представлены творческие работы участников для всенародного голосования. На страницах всех номеров журнала «Артклас», который в октябре отмечает свой 15-ти летний юбилей, будут печататься, в течение 2018 года, детские шедевры и методические достижения опытных педагогов современности и их мастер-классы.

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