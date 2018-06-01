В этом году для детей войны планируем купить 235 квартир, – Жебривский

В 2014 году на территориях Донецкой и Луганской областей проживало около одного миллиона детей. Из них более четырнадцать с половиной тысяч – это дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Они нуждаются в помощи детских кризисных психологов, которых в Украине крайне мало. Кроме того, государство на законодательном уровне тоже должно позаботиться о детях.

Об этом говорится в программе военных расследований «Тропами войны» на телеканале ZIK.

Теперь в Минсоцполитики заявляют: насчитали 229 076 детей из числа внутренне перемещенных лиц. Из них более полутора тысяч – сироты и дети лишенные родительского внимания. Еще шестьсот переместились без сопровождения родителей.

«Дети, которые являются внутренне перемещенными сиротами и лишенными родительского ухода, получат помощь. Раньше стать на квартирный учет они не могли, а теперь за ними закреплено жилье», – отмечает начальник службы по делам детей Донецкой ОГА Наталья Тимофеева.

«В прошлом году мы купили 185 квартир для детей-сирот, пятнадцать домов семейного типа. В этом году, общими средствами области и Минсоцполитики, планируем приобрести еще 235 квартир и автомобили для больших домов», – отмечает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Кроме этого, для детей, которые до сих пор проживают по ту сторону линии разграничения, обустроили дистанционные украинские школы.

«Сегодня 2519 детей получает украинское образование. Существует пять опорных школ, в целом мы хотим, чтобы заработало вдвое больше учебных заведений. Важно, чтобы дети не забывали о своей Родине», – подчеркивает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В Украине нет механизма эвакуации детей

«К сожалению, до сих пор нет механизма эвакуации детей в случае чрезвычайной ситуации», – говорит юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Алла Блага.

Между тем в Минсоцполитики сообщили, что такой эвакуацией, в случае опасности, занимается местная власть, но с согласия родителей или опекунов.

В январе-феврале 2015 года из Донетчины и Луганщины вывезли 2 593 ребенка в другие области Украины.

17 мая 2018 года экстренную эвакуацию провели в Торецке, когда вражеский снаряд повредил здание Центра социально-психологической реабилитации детей.

«Центр – это учреждение социальной защиты детей в возрасте от трех до восемнадцати лет. Сегодня у нас тридцать четыре воспитанника. На территории центра нет специального убежища на случай обстрелов. Однако, у нас есть помещение без окон, где можно переждать», – рассказывает директор центра Валерия Корниенко.

Физически дети, которые есть в центре, не пострадали. Впрочем, после пережитых личных трагедий и увиденного, многим необходима помощь психологов.

В Украине мало детских кризисных психологов

Наталья Коцарь работает с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста в серой зоне.

«В последнее время увеличилось количество случаев психосоматических болезней. Дети встревожены и агрессивны. Они не могут самостоятельно справиться со своими переживаниями. А родителям не удается создать безопасную платформу, помочь своему ребенку», – отмечает детский кризисный психолог Наталья Коцарь.

Психологи единогласно утверждают: чем ближе дети живут к зоне боевых действий, тем более сильную психологическую травму получают. Дети, которые постоянно слышат взрывы и выстрелы, знают, что такое прятаться в подвалах от мин или ракет. Они пытаются вести себя естественно: играют, бегают, смеются, однако не все так просто.

«Впечатление от увиденного оседают очень глубоко в психике. Это посттравматическое стрессовое состояние. У детей симптомы могут проявиться позже, чем у взрослых», – объясняет психотерапевт Елена Снисаревская.

Поэтому таким детям необходимо оказывать системную психологическую поддержку. Этим сейчас занимается множество общественных движений и организаций, в частности, и международные.

«Мы тренируем психологов, учителей. Обучаем их распознать проблему и решить ее простыми методами», – говорит глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Джованна Барберис.

Государство должно законодательно позаботиться о детях

К сожалению, волонтерской помощи недостаточно. Прежде всего, государство на законодательном уровне должно позаботиться о своих гражданах.

Однако в министерствах не спешат. Народные избранники утверждают, что средства для реализации есть, но их упорно не хотят тратить именно на детей, которые проживают в зоне войны.

Еще в июле 2017 года, по представлению Сергея Каплина, был зарегистрирован законопроект «О социальной защите детей войны», проживающих в районах проведения антитеррористической операции.

«Это закон о статусе детей войны. Там говорится про новые категории людей, которые прошли конфликт на востоке», – рассказывает нардеп Сергей Каплин.

Однако законопроект до сих пор не вынесен на голосование. Тем не менее, он нужен, ведь сегодня нет действенного механизма защиты детей, пострадавших во время российско-украинской войны.

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