В день финала Лиги чемпионов в Киеве гости города потратили около 50 млн гривень

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, сколько средств оставили футбольные болельщики, которые решили посетить финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-17/18.

«Мы все, что могли, сделали. Все, кто к нам приехал, были поражены и удовлетворены. Киевляне, думаю, тоже довольны. Только в день проведения финала гости города оставили в кафе, ресторанах и гостиницах около 50 млн гривень. Более того, президент УЕФА Александер Чеферин дал высокую оценку нашему городу в подготовке и проведении финала Лиги чемпионов и заявил, что как минимум половина людей, посетивших Киев, приедут к нам снова», – в эфире программы «Завтрак с 1+1» заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Также мэр столицы поблагодарил правоохранителям. Во время проведения финала в городе не было никаких серьезных инцидентов. Патрулирование улиц обеспечивало 10 тысяч правоохранителей.

Высокую оценку своей работы получили и коммунальные службы, которые быстро убрали мусор в местах массового пребывания фанов футбола.

«Скажем, в парке имени Шевченко, в центре столицы, был городок сбора фанов «Ливерпуля». Вечером там лежали кучи мусора, которые уже на утро убрали. Я могу сказать как человек, который провел много времени за границей, что ничего чрезвычайного не происходило. Такая же ситуация и в Амстердаме, и в Гамбурге, и в Берлине во время подобных событий. Когда большое скопление людей, к сожалению, возникают такие ситуации, что много мусора. Но это уже задача коммунальных служб – все быстро убрать. Мы справились», – цитирует Виталия Кличко ua-football.com.

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