Украинские кардиохирурги спасшие мужчину, стали настоящим образцом для зарубежных коллег

Александр Бабляк – киевский кардиохирург, который взялся спасать мужчину и его сердце, когда другие уверяли, что единственный выход – пересадка органов.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

На кадрах можно увидеть 34-летнего Александра Турсина на медицинских препаратах, под капельницей и наблюдением врачей. Это его восьмой день после сложнейшей операции на сердце. Медики говорят: когда впервые осматривали мужчину, его состояние было критическим.

«Когда мы увидели Александра впервые, то ему было трудно дышать, он едва пришел в нашу больницу. У него было очень тяжелое состояние, и конечно, не каждому пациенту в таком состоянии можно сделать что-то», – говорит руководитель Центра кардиохирургии Александр Бабляк.

Зато сегодня Александр Турсин улыбающийся и бодрый. Уверенной походкой он пришел на встречу со съемочной группой Zik. После операции прошло чуть меньше, чем полгода. Тот период своей жизни он вспоминает с ужасом.

«Меня спасали раз, наверное, 15. Раз 5-6 это было благодаря дефибрилятору. Первые 7 дней у меня каждый день были остановки сердца, а потом они периодически повторялись в течение 60 дней», – рассказывает мужчина.

Проблемы с сердцем начались у Александра еще в 16 лет. Боль в груди и повышенное давление сначала привел и его в кабинет кардиолога. А уже через пять лет – и на операционный стол. Отечественные и зарубежные специалисты предлагали трансплантацию сердца, ведь родной орган Саши не работал на 55%.

«Когда он подходил к тем, кто должен был делать операцию, ему сказали, что никто не будет его оперировать. Мол, это все. Можешь ехать домой», – рассказала мать Александра Лидия Турсина.

Рискнул сохранить мужчине родное сердце киевский кардиохирург с 25-летним стажем Александр Бабляк. Врач говорит: учтя все риски, решил спасать, а не пересаживать.

«Средняя продолжительность жизни после операции по трансплантации сердца составляет около 10 лет. Если мы можем сохранить свое собственное сердце или на 5 лет, или на 20 лет, конечно, мы этот шанс должны использовать», – говорит врач.

Теперь Александра ждет долгий и непростой этап реабилитации. Мужчина ходит в спортзал, увеличивает физическую нагрузку и наконец осуществил свою мечту – повел сына в детсад. А отечественные врачи, которые спасли жизнь Александру, делятся опытом с зарубежными коллегами и готовятся помочь еще не одному сердцу.

Анастасия Среда, «Первые о главном»

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