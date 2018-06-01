Ученые «отключили» у мышей тягу к сладкому, которую заменили любовью к горькому

Исследователи из Колумбийского университета выяснили, как связаны зоны мозга, отвечающие за восприятие сладкого и горького вкуса и за ощущение удовольствия и отвращения. Ученым удалось перепрограммировать восприятие вкуса у лабораторных мышей: животные наслаждались горькой пищей и отказывались от сладкого.

Работа опубликована в журнале Nature, пишет naked-science.

На более ранних этапах исследования ученые обнаружили, что за распознавание сладости и горечи отвечают разные группы клеток во рту грызунов. Сигналы о том, какой тип пищи потребляет мышь, поступали в различные зоны островковой доли коры головного мозга, которая связана с обработкой информации о вкусе. В новой работе ученые исследовали еще одну зону мозга, отдельные части которой связаны с восприятием сладкого и горького, – миндалевидное тело (амигдалу). В экспериментах использовали особую партию мышей, полученную с помощью методов генной инженерии, – нейроны их амигдалы были чувствительны к свету. В мозг животных имплантировали оптическое волокно, которое подвели к зонам, отвечающим за восприятие горечи и сладости.

В первом эксперименте мыши ничего не ели: «сладкие» или «горькие» зоны активировали, когда животные заходили в определенные участки помещения, в котором проводили исследования. «Горьких» участков грызуны старались избегать, предпочитая «сладкие». Воду, размещенную в этих местах, они тоже воспринимали по-разному: жадно пили не подслащенную воду, размещенную в «сладких» участках, но игнорировали воду с «горькой» территории. Затем стимулируя зоны, отвечающие за восприятие сладости, исследователи заставили мышей с удовольствием есть горькую пищу – и наоборот.

На следующем этапе ученые «отключили» активность клеток амигдалы с помощью лекарственного препарата. После этого грызуны перестали отдавать предпочтение сладкому: они ели и то, и другое. При этом дополнительные опыты показали, что животные все еще различали вкусы, стимуляция приглушала только связь между сладким вкусом и приятными эмоциями.

Авторы работы считают, что подобные зоны восприятия сладости и горечи могут существовать и в человеческом мозге. Если их удастся обнаружить, исследователи смогут узнать больше о том, как именно возникает чрезмерная тяга к сладкому, которая часто становится одной из причин ожирения или расстройств пищевого поведения.

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