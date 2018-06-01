«Убийство» Бабченко: Подозреваемый Герман назвал заказчика из фонда Путина

Борис Герман, подозреваемый в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой и выявлял российских агентов и их влияние.

Об этом заявил он во время заседания в Шевченковском суде, - передает УП.

«Ко мне обратился очень давний мой знакомый, который сейчас живет в Москве. Во время общения выяснилось, что он занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине», – сказал он.

Позже Герман уточнил, что это гражданин Украины и эту информацию он передал украинской контрразведке.

«Зовут его Вячеслав Пивоваркин. Он отвечает в фонде Путина, в частном фонде, за организацию террористических актов и государственный военный переворот на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину. Вот и все», – сказал Герман.

«Это может звучать, как сказка, мистика, но это все подтверждается документами. Так получилось, что я этого человека знал давно, еще до того как он жил в Украине», – сказал он.

Герман также рассказал, что им было выявлено много путей доставки денег из России в Украину.

«(Было выявлено – ред.) много политических деятелей, которые пользуются этими деньгами, политических партий, пользующихся этими деньгами, планов личного фонда Путина для свержения насильственным путем власти в Украине», – сказал он.

«Были обнаружены, например, партия «Умная сила» финансируется этим фондом, частным фондом Путина. В окружении Пашинского есть люди, которые финансируются этими людьми и я не знаю, сам Пашинский не финансируется ли этими людьми. Это надо выяснять», – добавил Герман.

Вместе с тем, прокурор заявил, что информация о сотрудничестве Германа с контророзвдкой не соответствует действительности.

Как известно, следствие попросило арестовать подозреваемого в организации «убийства».

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