Телеведущую ZІК «пригласили» в СБУ по делу Бабченко

Журналиста Татьяну Даниленко вызывают в СБУ, чтобы «поговорить о деле Аркадия Бабченко.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения сообщила журналист и телеведущая Татьяна Даниленко.

Татьяна Даниленко отметила, что ей позвонили из СБУ и сказали, что хотят поговорить о деле журналиста Аркадия Бабченко.

«Когда я спросила, в каком смысле – как журналист, как общение с прессой, мне сказали, что нет, не как с журналистом, но там вы будете не одна, не переживайте. Когда я переспросила, это допрос (первые мысли, что это адвокат...), мне сказали: нет это не допрос, не переживайте, там будет много людей, с вами просто Василий Грицак поговорит, беседа займет немного времени», – рассказала Татьяна Даниленко и добавила, что беседа начнется в 17 часов сегодня.

Журналист заметила, что разговор в СБУ может касаться тех, кто вошел в так называемый список из 30 человек, которых вместе с Бабченко также должны были убить, по версии СБУ.

Напомним, 29 мая стало известно, что на улице Никольско-Слободской в Киеве киллер трижды выстрелил в спину российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченко, когда тот заходил в свою квартиру. Сообщали, что журналист умер в «скорой». На следующий день во время брифинга председатель СБУ Василий Грицак проинформировал, что Аркадий Бабченко – жив и рассказал о деталях проведенной СБУ спецоперации.

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