Тарас Козак: Уверен, что «Опоблок» не даст ни одного голоса за Антикоррупционный суд

Какой бы не был текст законопроекта, и какие бы поправки не вносились, от бывших регионалов мы получим ровно ноль голосов за Антикоррупционный суд.

Об этом заявил координатор Гражданской платформы «Нова Країна» Тарас Козак в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Я считаю, что «Опоблок» не даст ни одного голоса за закон об Антикоррупционном суде, и готов поставить на это 100 долларов. Поэтому какой бы не был текст законопроекта, и какие бы поправки не вносились, от бывших регионалов мы получим ровно ноль голосов», – подчеркнул Козак.

Он объясняет свою уверенность тем, что когда за этот закон все же проголосуют, то политика перестанет быть бизнесом. И если депутат или чиновник с помощью политических механизмов захочет обогащаться, то сразу же окажется в этом Антикоррупционном суде.

«Если этот суд действительно будет таким, каким его видят партнеры Украины с МВФ, то он действительно является угрозой для всех нечестных политиков. К тому же стоит напомнить, что это не МВФ нам навязывает Антикоррупционный суд.

Давайте вспомним, что Меморандум с МВФ на 95% состоит из коалиционного соглашения, которое было принято коалицией в конце 2014-го года после парламентских выборов. Поэтому то, что сейчас требует МВФ от украинской власти, это ничто иное, как выполнять свои обязательства, которые были заявлены в начале. Поэтому когда говорят, что мы живем под указку Запада и подчиняемся внешнему влиянию, то это абсолютная манипуляция власти», – отметил Тарас Козак.

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