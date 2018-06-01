Суд вернул государству заповедный участок на берегу Азовского моря

В собственность государства вернули земли природно-заповедного фонда на побережье Азовского моря.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, во время досудебного расследования уголовного производства Мариупольская местная прокуратура №1 установила, что в 2009 году на основании решения Мелекинского сельского совета Мангушского района гражданин получил в собственность земельный участок на территории с. Белосарайская Коса площадью 0,10 га.

Однако следствие установило, что должностные лица Мелекинского сельского совета не учли нормы природоохранного законодательства, в частности требования Земельного и Водного кодексов Украины, что в дальнейшем привело к застройке земельного участка, расположенного в пределах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны Азовского моря. Кроме того, этот участок относится к землям под объектами природно-заповедного фонда.

Учтя эти нарушения законодательства, прокуратура обратилась в Приморский районный суд г. Мариуполя с исковым заявлением, которое было удовлетворено.

«Решение Мелекинского сельского совета и акт на право собственности на земельный участок признаны недействительными. Гражданина обязали вернуть землю территориальной общине», – говорится в сообщении.

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