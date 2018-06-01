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пятница, 1 июня, 2018, 8:25 Политика
Страны НАТО обнародовали совместное послание к России: Прекратить вмешательство в Украину

Страны-участницы Североатлантического альянса на заседании Совета Россия-НАТО призвали РФ прекратить вмешательство в Украину и прекратить попытки разделить союзников.

Об этом по итогам заседания в четверг, 31 мая, сообщила посол США в НАТО Кей Бейли Гатчисон.

«США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога в отношении России. На сегодняшнем собрании NATO союзники поддержали сильное, единое послание к России: прекратите вмешиваться в Украину и оставьте злостные действия, которые стремятся разделить наш Альянс», – написала дипломат.
НАТОРоссияУкраина
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