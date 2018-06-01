США: «Гуманитарка» от РФ Донбассу была изменена, пока не видели международные наблюдатели

В своем обращении к руководству ОБСЕ, временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан привел пример действий России, направленных на то, чтобы скрыть состав так называемого «гуманитарного конвоя» от международных наблюдателей и украинских пограничников.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«24 мая миссия наблюдателей заметила как 75-ый конвой, состоявший из белых грузовиков прибыл на территорию Украины из Российской Федерации, – отмечает Камиан. – Наблюдатели на Донецком пункте пропуска насчитали 10 грузовиков, восемь из которых имели надпись «Гуманитарная помощь Российской Федерации», – говорится в заявлении.

«Наблюдатели увидели, как конвой заезжает с территории Российской Федерации через границу. Хотя грузовики проехали всего 500 метров, к конвою присоединился еще один дополнительный белый грузовик без отметок. Этот грузовик, конечно, не был даже поверхностно осмотрен украинскими пограничниками, которые находятся на Донецком пункте пропуска в России», – подчеркнул Каміан.

«Возможно, именно для этого силы управляемые Россией приказали наблюдательной миссии подвинуться на 500 метров во время продвижения конвоя в Украину», – предположил дипломат.

«С пометками или без – мы не знаем, что внутри этих конвоев, которые заявлены как гуманитарные, потому что Российская Федерация не позволяет наблюдательной миссии инспектировать их, либо следить за их разгрузкой», – подчеркнул Камиан.

Представитель США также отметил, что эти конвои разгружают в непривычный способ для разгрузки гуманитарных грузов.

«Нам, однако, известно, что эти так называемые грузовики с помощью не разгружают в больнице, или школе, неправительственной организации, или хранилище ООН. Зато, их разгружают в месте, которое, по сообщениям наблюдательной миссии, используют силы под руководством России. Вооруженные люди в военных формах охраняют там периметр и не позволяют наблюдателям миссии увидеть груз, или поговорить с кем-нибудь на месте.

Если бы Россия действительно поставляла гуманитарную помощь, почему ее силы так тщательно заботятся, чтобы международные наблюдатели не увидели содержимое груза на границе и на контролируемых Россией территориях Украины? Почему Россия отказывается предоставлять помощь через международные механизмы, как она обязалась согласно пункту 7 Минского пакета мер?», – спрашивают в США.

«Эти конвои указывают, что Россия заинтересована в том, чтобы создать впечатление помощи местным общинам, однако ее действия не оставляют сомнений, что конвои белых грузовиков просто маскируют перевозки снабжения и материалов для военных целей», – отмечается в заявлении.

«Когда Россия решит прекратить конфликт, который она возбуждает и поддерживает, мандат наблюдательной миссии – сообщать о передвижении через границу – возможно, в конце концов, будет выполнен. Российско-украинская граница станет полностью прозрачной. Это станет сигналом для международного сообщества, что Россия готова выполнять обязательства взятые на себя в рамках Минских договоренностей», – заявили в посольстве США при ОБСЕ.

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