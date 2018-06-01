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пятница, 1 июня, 2018, 17:41 Политика
Следствие по делу покушения на Бабченко обнаружило новую угрозу

Служба безопасности Украины во время расследования организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко выяснила, что существовала угроза безопасности для других людей.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр СБУ.

«В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий в деле приготовления террористического акта в отношении журналиста А. Бабченко Службой получена информация относительно реальной угрозы безопасности других граждан», – говорится в сообщении.

Детали пообещали сообщить позже.

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СБУАркадий Бабченко
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2018-06-01 18:57 :07