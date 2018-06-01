Штаб ООС: за сутки боевики ранили трех украинских бойцов

За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщается в сводке за сутки пресс-центра Объединенных сил.

«Российско-оккупационные войска 7 раз применяли запрещенное оружие – минометы калибров 120 и 82 мм и артиллерию калибра 122 мм. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником», – говорится в сообщении.

На Луганском направлении наиболее активно боевые действия шли в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении – в районах населенных пунктов Новоселовка вторая и Каменка на Мариупольском направлении – в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

С целью недопущения продвижения противника в сторону украинских позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции.

Как уже сообщалось, в четверг утром противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, обстрелял населенный пункт Чермалык, выпустив около 30 снарядов и мин. Украинской стороной СЦКК зафиксировано попадание мины во двор частного дома.

За прошедшие сутки во время боев ранения получили трое украинских бойцов, отметили в штабе.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.