Сеул и Пхеньян договорились о совместном празднике объединенной Кореи

Во время сегодняшней встречи на высоком уровне в Пханмунджоме Северная Корея предложила Южной Корее вместе отпраздновать годовщину первого межкорейского саммита, который состоялся в 2000 году.

Об этом заявили официальные лица в Сеуле, сообщает Reuters, пишет Укринформ.

«Во время переговоров на высоком уровне в пятницу Северная Корея предложила, чтобы две Кореи провели совместное празднование годовщины исторического межкорейского саммита 2000 года в этом месяце на юге страны», – говорится в сообщении.

Встречу в приграничной деревне Пханмунджом возглавили южнокорейский министр объединения Чо Мен Ген и председатель Совета Севере с мирного воссоединения страны Ли Сон Гвон.

Стороны обсудили создание отделения связи в северокорейском пограничном городе Кэсон, организацию совместного празднования «Декларации 15 июня» о мир, которая была принята после первого межкорейского саммита 2000 года, а также возможность проведения военных переговоров об уменьшении милитаризации границ.

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