Римо-католического священника внесли в базу «Миротворец» за антиукраинскую пропаганду

Польский священник Римско-католической церкви Веслав Пенский, который почти 20 лет служил на территории Украины, и стал персоной нон грата в нашем государстве из-за регулярных антиукраинских высказываний, попал в базу сайта «Миротворец».

Об этом свидетельствует соответствующая запись в так называемом чистилище неправительственной организации, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, передает «Религиозная правда».

Священник внесен в базу из-за антиукраинской пропаганды под прикрытием религиозной деятельности, а также за разжигания межрелигиозной и межконфессиональной розни.

Объявление Пенского персоной нон грата стало известно в марте 2018 года.

Священник проводил богослужебную деятельность в приходе «Христа Царя Вселенной Римско-Католической церкви в Киеве в период с 1999-го по сентябрь 2017 года. Входит в Римо-Католического религиозного общества ордена «Паллотинов» (Общество католического апостольства) – монашеский орден, руководящий центр которого находится в Риме, состоящий из 11 провинций, включая польскую провинцию ордена, которая координирует деятельность украинской делегатуры (ордена).

Как отмечает издание, в сентябре 2017 года священника перевели в Польшу, после чего он несколько раз посещал Украину. В феврале он стал персоной нон грата.

В распоряжение «Религиозной правды» тогда попали экспертные выводы относительно высказываний Пенского. Свои выводы сделали независимые эксперты высших учебных заведений.

«Так, гражданин Польши, настоятель прихода Христа Царя Вселенной в Киеве, отец Веслав Пенский на телевидении «Полония» в США, рассказывая о современных поляков в Украине, отмечает, что они здесь чувствуют себя в опасности, и их воспринимают как граждан третьей категории», – говорится в заключении одного из экспертов со ссылкой на видео.

В другом своем выступлении Пенский, как говорится в заключении, отмечает, что в некоторых украинских пособиях содержатся призывы к уничтожению поляков по этническому признаку.

«Эти высказывания являются нарушением статьи 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений», где говорится об ответственности за умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства», – резюмирует специалист.

Проанализировали эксперты и высказывания священника о Революции Достоинства. «Веслав Пенский также весьма пренебрежительно высказывался о Революции Достоинства, говоря, что Майдан – проплаченный с обеих сторон», – отмечается в выводах.

В заключении экспертов также говорится, что «Пенский довольно часто в своих речах допускает нетолерантные, антиукраинские высказывания, которые усиливают ксенофобские настроения и негативно влияют на украинско-польские отношения». Поэтому специалисты рекомендовали соответствующим государственным органам ограничить его пребывание на территории Украины.

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