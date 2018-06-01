Руководители МИД Украины и Германии отправились на Донбасс

Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Гайко Маас отправились на Донбасс.

Об этом рассказал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Оба министра иностранных дел Павел Климкин и Гайко Маас отбывают совместно на восток Украины», – написал Мельник.

Напомним, с 31 мая по 1 июня 2018 года в Украине с рабочим визитом будет находиться Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

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