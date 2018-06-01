пятница, 1 июня, 2018, 12:03 Политика
Руководители МИД Украины и Германии отправились на Донбасс
Министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Гайко Маас отправились на Донбасс.
Об этом рассказал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Оба министра иностранных дел Павел Климкин и Гайко Маас отбывают совместно на восток Украины», – написал Мельник.
Оба министры иностранных дел @PavloKlimkin и @HeikoMaas отбывают совместно на Восток Украины pic.twitter.com/Or7XyCwPwd— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 1 июня 2018 г.
Напомним, с 31 мая по 1 июня 2018 года в Украине с рабочим визитом будет находиться Федеральный министр иностранных дел Германии Гайко Маас.
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