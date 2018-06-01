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пятница, 1 июня, 2018, 8:19 Политика
Россия просит НАТО давить на Украину и поддержать Венгрию

Российская Федерация обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой оказать давление на Украину относительно изменения языковой нормы закона «Об образовании».

Об этом «Европейской правде» рассказал источник в штаб-квартире Альянса, комментируя заседание Совета НАТО-Россия, которое состоялось в Брюсселе 31 мая.

Россияне ссылаются на то, что украинским законом недоволен также один из членов НАТО – Венгрия. Как известно, Будапешт с прошлого года блокирует проведение министерских встреч Совета Украина-НАТО, требуя от Киева остановить выполнение языковой нормы закона «Об образовании».

Примечательно, что Венгрия отмежевалась от позиции РФ по этому поводу, говорят в Альянсе.

В пресс-службе НАТО отказались официально комментировать, обсуждался ли этот вопрос на заседании Совета НАТО-Россия, подтвердив лишь, что ситуация в Украине была одной из тем дискуссии.

В то же время собеседник ЕП отметил, что Россия ранее также обращалась к НАТО по этому поводу. Утверждается, что глава МИД РФ Сергей Лавров в письме к генсеку НАТО Столтенбергу настаивал на необходимости надавить на Украину. «Со стороны альянса нет никакой реакции (на законы, принимаемые Украиной. – ЕП)... Позиция Альянса поощряет невыполнение Украиной своих обязательств», – объяснял он.

Заметим, что ранее в НАТО отказались от давления на Киев по изменению закона «Об образовании», несмотря на требования Венгрии по этому поводу, зато поддержали проводимую образовательную реформу. «Украина осуществила существенные реформы... в таких сферах, как здравоохранение, образование и благополучие населения. Важно, чтобы Украина продолжала двигаться по пути реформ», – говорится в комментарии Альянса.

 
НАТОРоссияВенгрияУкраина
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2018-06-01 09:43 :58