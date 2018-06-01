Россия не пустила к Кольченко украинского консула

В Российской Федерации в очередной раз отказали во встрече украинского консула с Александром Кольченком.
Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.
«РФ в очередной раз отказала во встрече консула с А.Кольченко, мотивируя, что он является гражданином РФ. Дерзкое нарушение всех норм. Боремся дальше», – написала Беца.
В очередной раз РФ отказала во встрече консула с А.Кольченко, мотивируятем, что он является гражданином РФ. Дерзкое нарушение всех норм. Боремся дальше— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.