РФ перебрасывает судна к Азовскому морю. Возможна подготовка к нападению, – аналитик из США

В течение последних двух недель мая Москва без огласки перебросила пять военно-морских судов Каспийской флотилии в Азовское море. Российские чиновники оправдывают такие действия необходимостью защититься от нападения Украины на оккупированный Крым.

Однако и увеличение противостояния с Киевом из-за морских перевозок Керченским проливом, и то, какие русские корабли были перемещены, указывает, что этот шаг направлен на то, чтобы предоставить Москве дополнительных возможностей для нападения. Об этом пишет аналитик Пол Ґобл в статье для The Jamestown Foundation, передает «Голос Америки».

По меньшей мере, Киев должен предпринять дополнительные действия, чтобы защититься от роста военного присутствия России в Азовском море.

Москва может использовать это дополнительное военное присутствие для попыток захватить больше территории Украины, включая обеспечение наземного перехода в Крым, отмечает аналитик.

Два года назад, «ДНР» обращалась к России о пересылке кораблей в Азовское море для того, чтобы захватить больше украинского побережья. Однако на то время это не было сделано. С другой стороны, оборонные потребности России в регионе более чем в достаточной степени обеспечивают местные силы ФСБ и российской Национальной гвардии, отмечает Ґобл.

Некоторые московские и киевские аналитики считают, что это просто ответ на напряженность в отношениях с Украиной из-за задержания российского рыболовецкого судна «Норд», а также из-за того, что украинские специальные службы могут взорвать Керченский мост. Корабли, введенные в Азовское море, не практичны для выполнения этих задач. Они, однако, хорошо подходят, чтобы начать нападение на побережье или поддержать атаку по суше.

Подразделения ФСБ имеют собственные корабли и, в отличие от пяти кораблей ВМС которые Москва привела в море, небольшие судна ФСБ и системы электронного отслеживания лучше приспособлены к защите инфраструктуры моста. Новые корабли ВМС России могут защитить мост в случае полномасштабного нападения ВМС Украины, однако, этот сценарий является не очень вероятным.

Почему Москва теперь употребляет этих шаги? Москва показывает силу, чтобы запугать Украину и показать, что произойдет, если Киев продвинется на оккупированную Россией территорию. Украинские военные, как адмирал Игорь Воронченко, давно предупреждали об этой возможности и призывали к построению береговой охраны Украины. Однако корабли, которые должны стать неотъемлемой частью такой обороны, – все еще в Одессе, хотя некоторые из них можно было бы быстро перебросить к Азовскому морю по железной дороге или автодороге, если бы у украинских военных был такой транспорт.

Если это – более «безобидное» объяснение действий Москвы в Азовском море, то, по мнению Ґобла, более угрожающим является следующее: Россия может готовиться к широкомасштабному нападению, чтобы получить наземное сообщение между контролируемой Россией территорией и оккупированным Крымом. И, возможно, она хочет добиться этого очень быстро.

Все же, Путин вторгся в Украину и аннексировал Крым в районе дат Сочинской олимпиады 2014 года. Вполне возможно – и даже некоторые российские аналитики об этом говорят, – что он может начать новое нападение на Украину после Кубка мира этого месяца. Если так, то российский флот в Азовском море станет ключевым элементом.

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