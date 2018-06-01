Рева рассказал, чем рискуют украинские пенсионеры

Введение в Украине с 1 января накопительной пенсионной системы несет в себе большой риск, которого лишена нынешняя солидарная.

Об этом Обозревателю заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Добавляется один недостаток, которого солидарная пенсионная система не имеет. Это риск банкротства пенсионного фонда, – заявил министр.

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Он отметил:

Человек 20 лет собирал, потом фонд обанкротился, он приходит к государству и говорит: я в чем виноват? Это вы так контролировали, вы не создали гарантию.

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И привел пример:

Посмотрите на банковскую систему – что у нас произошло со многими банками?

По словам Ревы, главной задачей Кабмина должна быть разработка мер по предотвращению таких угроз.

Необходимо создать систему, при которой украсть невозможно. Это чисто технологические вещи. Они должны быть прописаны в законе таким образом, что вы не можете украсть, – подчеркнул он.

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