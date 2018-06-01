Природа превратила роскошный курорт на остров-призрак

Остров Росс – пропавшее британское поселение на Андаманском архипелаге в Бенгальском заливе. Остров покинули в 1940-х годах, и его полностью поглотила природа. Многочисленные бунгало, церковь, танцевальные залы и кладбище постепенно исчезают под натиском леса.

Андаманский архипелаг – изолированная группа из 572 тропических островов. Люди живут на 38. Главная особенность островов – нетронутая природа. Бурная морская жизнь, коралловые рифы, доисторические леса – все это можно найти именно здесь. Именно об это сообщает на своих страницах BBC.Travel.

1857 года британская власть решила сделать из островов колонию для индийских бунтарей. Британские колонисты впервые прибыли на архипелаг 1858 года. Он был полностью покрыт непроходимыми джунглями. Остров Росс был первым, который выбрали для заселения. Только здесь нашли источники с пресной водой. Каторжники своими силами расчищали себе место для жизни. Британские офицеры присматривали за ними с кораблей.

Позже остров Росс стал местом для эксклюзивного отдыха и проживания высокопоставленных офицеров и их семей. Здесь построили виллы с газонами и теннисными кортами. Рядом с ними выросли военные бараки, лазарет, водоочистные сооружения и электростанция.

До 1942 года всех политических заключенных освободили. Во время Второй мировой войны остров захватили японцы. Поселенцы окончательно его покинули. В 1947 году Индия провозгласила свою независимость, и остров полностью перешел под власть природы.

Индийский океан – третий по размеру океан Земли, между Африкой, Азией, Австралией и Антарктидой и занимает около 20% водной поверхности Земли.

Андаманские острова – архипелаг в Индийском океане между Индией и Мьянмой. Является частью индийской союзной территории Андаманские и Никобарские острова и состоит из 204 островов.

Общая площадь островов составляет 4120 км2, а их население 250 тысяч человек, из которых сегодня лишь 500 коренные жители. Сегодня основное население островов составляют иммигранты из Индии.

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