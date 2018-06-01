Пропагандист Путина подарил корейскому диктатору Ким Чен Ыну подарок

Глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, подарил ему шкатулку, в которую «можно класть секретные вещи».
Соответствующее видео публикует на своей странице Twitter «журналист кремлевского пула» Дмитрий Смирнов.
«Вот ключик, здесь можно запирать секретные вещи», – сказал Лавров Ким Чен Ыну.
Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на этот подарок.
«Очень удобно хранить кокаин», «А встроили микрочип?», «Твоя реакция, когда совсем недавно прорабатывали сценарии срыва саммита в Сингапуре вплоть до физической ликвидации пухлого», «Можно прятать секретные документы. Там наверняка встроенная видеокамера есть», «Странным выглядит подарок от КГБ для секретных вещей», – шутят пользователи.
Напомним, встреча главы МИД России Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына в столице Северной Кореи, Пхеньяне, прошла в четверг, 31 мая. На ней собирались обсуждать «актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ключевых мировых проблем».
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«Вот ключик, здесь можно запирать секретные вещи»: Лавров подарил ким Чен Ыну палехскую шкатулку с соколиной охотой pic.twitter.com/QZqO8HWv8f— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 мая 2018 г.