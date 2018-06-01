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пятница, 1 июня, 2018, 8:39 Мир
Пропагандист Путина подарил корейскому диктатору Ким Чен Ыну подарок

Глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, подарил ему шкатулку, в которую «можно класть секретные вещи».

Соответствующее видео публикует на своей странице Twitter «журналист кремлевского пула» Дмитрий Смирнов.

«Вот ключик, здесь можно запирать секретные вещи», – сказал Лавров Ким Чен Ыну.

Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на этот подарок.

«Очень удобно хранить кокаин», «А встроили микрочип?», «Твоя реакция, когда совсем недавно прорабатывали сценарии срыва саммита в Сингапуре вплоть до физической ликвидации пухлого», «Можно прятать секретные документы. Там наверняка встроенная видеокамера есть», «Странным выглядит подарок от КГБ для секретных вещей», – шутят пользователи.

Напомним, встреча главы МИД России Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына в столице Северной Кореи, Пхеньяне, прошла в четверг, 31 мая. На ней собирались обсуждать «актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ключевых мировых проблем».

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Сергей ЛавровКим Чен Ын
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2018-06-01 09:43 :28