Пропагандист Путина подарил корейскому диктатору Ким Чен Ыну подарок

Глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, подарил ему шкатулку, в которую «можно класть секретные вещи».

Соответствующее видео публикует на своей странице Twitter «журналист кремлевского пула» Дмитрий Смирнов.

«Вот ключик, здесь можно запирать секретные вещи», – сказал Лавров Ким Чен Ыну.

Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на этот подарок.

«Очень удобно хранить кокаин», «А встроили микрочип?», «Твоя реакция, когда совсем недавно прорабатывали сценарии срыва саммита в Сингапуре вплоть до физической ликвидации пухлого», «Можно прятать секретные документы. Там наверняка встроенная видеокамера есть», «Странным выглядит подарок от КГБ для секретных вещей», – шутят пользователи.

Напомним, встреча главы МИД России Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына в столице Северной Кореи, Пхеньяне, прошла в четверг, 31 мая. На ней собирались обсуждать «актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ключевых мировых проблем».

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«Вот ключик, здесь можно запирать секретные вещи»: Лавров подарил ким Чен Ыну палехскую шкатулку с соколиной охотой pic.twitter.com/QZqO8HWv8f — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 мая 2018 г.

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