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пятница, 1 июня, 2018, 21:47 Экономика
Прокуратура и СБУ разоблачили чиновника «Укрзализныци» на получении «отката» – 350 тыс. грн

Киевской местной прокуратурой №7 совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и Департаментом безопасности ПАО «Украинская железная дорога» задержан на получении неправомерной выгоды один из руководителей вокзальной станции Харьков-Пассажирский филиала «Пассажирская компания» Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» и посредника.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Правоохранители установили, что чиновник «Укрзализныци», привлекая сообщника требовал от учредителя субъекту хозяйствования почти 350 тыс. гривен неправомерной выгоды за решение вопроса о перечислении денежных средств по уже заключенному договору по уборке помещений и прилегающей территории харьковского вокзала.

Оперативники спецслужбы под процессуальным руководством местной прокуратуры задержали злоумышленников в ходе контроля за совершением преступления в помещении вокзальной станции Харьков-Пассажирский после передачи всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
ПрокуратураСБУУкрзализныцякоррупция
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