Прокуратура проверит законность получения «военными туристами» статуса УБД

Военная прокуратура Западного региона Украины изучит вопрос незаконного получения отдельными военнослужащими статуса участника боевых действий.

Об этом 1 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, военная прокуратура Западного региона Украины, проведя мониторинг средств массовой информации, в том числе соцсетей, и прием граждан – участников АТО, установила, что среди действующих и бывших военнослужащих участников АТО возникла социальная напряженность, вызванная получением отдельными военнослужащими статуса участника боевых действий. Речь идет о лицах, которые находились в тылу и фактического участия в боевых действиях не принимали.

Как стало известно, некоторые военнослужащие участие в боевых действиях не принимали, а находились в штабах воинских частей в зоне проведения боевых действий несколько дней, например, 3-5, а затем, в считанные недели, получили статус УБД. Это при том, что бойцы, которые на самом деле давали отпор и сдерживали агрессора-оккупанта, могут ждать удостоверение длительный период времени.

Кроме того, некоторые из военнослужащих лишь формально были включены в состав сил и средств, которые привлекались и принимали непосредственное участие в АТО на территории Донецкой и Луганской областей, обеспечении ее проведения. Такие лица получили статус УБД и, соответственно, льготы и денежные выплаты, предусмотренные нормативными актами.

«С целью избежания социального напряжения и принятия действенных мер, военная прокуратура региона проведет изучение законности предоставления статуса участника боевых действий, по результатам которого будет решен вопрос по принятию мер соответствующего реагирования», – отметил в.и.о. военного прокурора региона Михаил Балан и добавил, что в государстве нужно прекратить так называемый «военный туризм» в зону проведения Операции Объединенных сил.

Всех, кто может иметь информацию о таких фактах, просят обращаться и сообщать о них вв военную прокуратуру Западного региона Украины.

Контактный телефон военной прокуратуры Западного региона Украины для устного обращения граждан с помощью средств телефонной связи: (032) 233-31-18 и электронный адрес для работы с электронными обращениями граждан: sk@vpzhr.gp.gov.ua.

Справка.

Статус участника боевых действий предоставляется: военнослужащим и работникам Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, ДПС, Госспецтрансслужбы, военнослужащих военных прокуратур, лицам рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения АТО ДФС, МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи, ГСЧС, ГКВС, других образованных соответственно законам Украины военных формирований, а также лицам добровольческих формирований, которые были включены в состав ВС, МВД, НП, Нацгвардии и других образованных соответственно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.