Правоохранители провели беседу с потенциальными жертвами спецслужб РФ

Журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев рассказали, что встретились с украинскими правоохранителями, которые рассказали о списке нежелательных для российской власти людей.

Об этом журналисты рассказали в эфире одного из телеканалов, пишет «Украинская правда».

«Это была встреча, связанная с делом Бабченко и с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине... Это была служебная встреча по вопросам безопасности для тех людей, которые находятся в этом списке», – рассказал Ганапольский.

Он отметил, что присутствующие подписали специальный документ о неразглашении«, поэтому скажем только то, что можно сказать».

«Смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными, потому что те, кто организовывали покушение на Бабченко, это люди, которые будут пытаться осуществить реванш, поэтому всем надо быть внимательными», – отметил журналист.

По его словам, эта встреча не имела целью пиар действий силовиков.

«Единственное, что я могу сказать, что в этом списке, когда его обнаружили, были не 30 фамилий, а 47», – добавил Ганапольский.

Он рассказал, что присутствующим дали ознакомиться «с некоторыми материалами, которые, кстати, затем будут показаны», чтобы «показать серьезность этого дела».

«И я сделал вывод... это действительно была серьезная история, с проплаченными деньгами... с целью убийства Бабченко», – отметил журналист.

Евгений Киселев добавил, что у него «никогда не было особо сомнений, что моя фамилия там есть».

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