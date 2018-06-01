Порошенко вручил сертификаты на землю 14 бойцам АТО

Президент Петр Порошенко во время посещения Авангардовской объединенной территориальной громады Одесской области вручил 14 военнослужащим – участникам АТО сертификаты на земельные участки.
Об этом информирует пресс-служба Главы государства.
«Сегодня я имею честь вместе с вами вручить сертификаты на земельные участки. С одной стороны, как реализацию социальной политики, а с другой – как реализацию политики децентрализации, когда именно общество решает, кто достоин это получить», – сказал Порошенко.
Он отметил, что «нет ни одной области, района или семьи в государстве, чьи сыновья и дочери не защищали бы Украину».
«Мы все должны четко осознавать свою ответственность перед украинскими воинами и героями», – подчеркнул Президент.
Порошенко подчеркнул, что речь идет о медико-социальной реабилитации военных, социальной защите их семей и много других мероприятий.
Одной из форм такой поддержки со стороны государства Президент назвал предоставление воинам АТО права на собственность на земельные участки.
Президент Петр Порошенко 1 июня с рабочей поездкой посетил Одесскую область.