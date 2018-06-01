Порошенко пообещал построить мост через Дунай

Украина начинает разработку необходимой документации для построения моста через Дунай.

Об этом во время открытия нового мостового перехода на автодороге «Одесса-Рени» заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

«Сегодня мы имеем несколько мест для постройки моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласования с нашими румынскими и болгарскими партнерами», – сообщил Порошенко.

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