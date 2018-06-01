Переговоры между США и КНДР: получены положительные результаты перед встречей Трампа и Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг положительно оценил результаты переговоров, которые проводились представителями США и КНДР накануне встречи лидеров обеих стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая намечена на 12 июня.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы достигли прогресса как в Нью-Йорке, так и в других местах, где происходили переговоры. Сегодня у нас было достаточно времени для того, чтобы достичь прогресса», – сказал Н.Помпео, выступая с речью в Нью-Йорке по итогам встречи с заместителем председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ен Чхолем.

При этом госсекретарь США добавил, что у сторон, как и ранее, остается много вопросов, которые им предстоит обсудить. «Нужно еще проделать много работы», – сказал Н.Помпео.

Ранее в четверг американский президент Д.Трамп заявил, что «встречи по вопросу Северной Корее проходят хорошо». Президент США также не исключил, что может провести больше одной встречи с лидером КНДР.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д. Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, через враждебные заявления со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что как и ранее, готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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