Отцовская любовь: в Японии папа готовит завтраки для дочери по мотивам ее рисунков

В Японии отец создает завтраки дочке по мотивам ее рисунков.

Об этом сообщает «Вoredpanda».

Любовь родителей к своим детям бесконечна. Есть много способов выразить ее, но этот японский папа выбрал достаточно креативный и нестандартный способ.

Такафуми Озеки – комик, но самое главное он прекрасный отец. Он не просто готовит завтраки для своего ребенка, он ориентируется на его рисунки и создает настоящие шедевры.

Мужчина начинал с создания своих любимых телевизионных персонажей и животных, которых любила его дочь. Когда малышка попросила отца создать бенто-коробку с ее только что завершенного рисунка, он не смог ей отказать. В последствии это стало ежедневным ритуалом.

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