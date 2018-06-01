Отцовская любовь: в Японии папа готовит завтраки для дочери по мотивам ее рисунков

В Японии отец создает завтраки дочке по мотивам ее рисунков.
Об этом сообщает «Вoredpanda».
Любовь родителей к своим детям бесконечна. Есть много способов выразить ее, но этот японский папа выбрал достаточно креативный и нестандартный способ.
Такафуми Озеки – комик, но самое главное он прекрасный отец. Он не просто готовит завтраки для своего ребенка, он ориентируется на его рисунки и создает настоящие шедевры.
Мужчина начинал с создания своих любимых телевизионных персонажей и животных, которых любила его дочь. Когда малышка попросила отца создать бенто-коробку с ее только что завершенного рисунка, он не смог ей отказать. В последствии это стало ежедневным ритуалом.