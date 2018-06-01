От начала проведения ООС на Донбассе изъяли нелегальных товаров на 3 млн грн

От начала проведения Операции объединенных сил на Донбассе изъяли торгово-материальных ценностей на сумму 3 миллиона 300 тысяч гривен.

Об этом сообщил заместитель командующего объединенных сил Александр Доманский на брифинге в Краматорске Донецкой области 1 июня, – передает Громадське.

В перечне изъятых ценностей: табачные изделия на сумму 821 тысяча гривен, водочные изделия на сумму 56 тысяч гривен, одежда и аксессуары на сумму 573 тысячи гривен, обувь – 483 тысячи гривен, компьютерное оборудование – 382 тысячи гривен, бытовая техника, телефоны – 215 тысяч гривен, автозапчасти – 113 тысяч гривен, горюче-смазочные материалы – 74 тысячи гривен, медпрепараты – 41 тысяча гривен, другие товары – 566 тысяч гривен.

«Предотвращено 3 попытки перемещения наличных средств через линию разграничения на сумму 76 тысяч долларов и 35 600 гривен», – рассказал Доманский.

Он добавил, что в течение месяца ОСС выявили 107 фактов нарушения перемещения и осуществления хозяйственной деятельности в зоне Операции. В отношении нарушителей составили 50 админпротоколов. Собранные материалы направили в суд.

30 апреля Петр Порошенко объявил об официальном завершении формата Антитеррористической операции на территории Донбасса и переходе к операции Объединенных сил.

Таким образом, на востоке Украины началась операция Объединенных сил во главе с командующим и Объединенным штабом.

Объединенный оперативный штаб уже действует в системе Генштаба. Ему подчиняются не только подразделения Вооруженных сил, но и все силовые структуры, находящиеся на территории Донецкой и Луганской областей.

После вступления в силу президентского закона о реинтеграции Донбасса на Объединенный оперативный штаб возлагаются полномочия по регуляции ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины, вместо штаба АТО.

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