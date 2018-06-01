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пятница, 1 июня, 2018, 0:47 Политика
Организатор убийства Бабченко планировал еще 30 убийств, – Луценко

Спецслужбы имеют полный список из 30 человек, которых предлагал убить киллеру Борис Герман.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Имен генпрокурор Украины не назвал, но отметил, что среди них были активист Евромайдана из Одессы и бывший офицер ФСБ, который сейчас живет в Украине. Всем лицам из списка обеспечат безопасность», – заявил Луценко.

 

 
Юрий ЛуценкоАркадий Бабченко
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