Немецкие прокуроры требуют экстрадиции Пучдемона в Испанию

Немецкие прокуроры требуют экстрадиции бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию.
Об этом сообщает AFP.
#BREAKING German prosecutors seek Puigdemont extradition to Spain— AFP news agency (@AFP) 1 июня 2018 г.
14 мая каталонский парламент избрал члена коалиции «Вместе за Каталонию» Кима Торру премьер-министром автономии.
Торра выступает за независимость Каталонии от Испании. Также он отметил, что «считает законным премьер-министром» автономии бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона.
Сам Пучдемон ранее объявил, что не будет претендовать на пост главы каталонского правительства и предложил кандидатуру Торри.
25 марта бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Германии во время пересечения границы с Данией на пути к Бельгии.
В этот же день в Барселоне сотни людей вышли на протест против задержания экс-лидера Каталонии Пучдемона.
Справка IA ZIK.
1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании.
27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, используя статью 155 конституции, в регионе вводится прямое управление. После этого Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии.
Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, среди которых бывший глава региона Карлес Пучдемон.