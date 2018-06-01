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пятница, 1 июня, 2018, 18:28 Мир
Немецкие прокуроры требуют экстрадиции Пучдемона в Испанию

Немецкие прокуроры требуют экстрадиции бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию.

Об этом сообщает AFP.


14 мая каталонский парламент избрал члена коалиции «Вместе за Каталонию» Кима Торру премьер-министром автономии.

Торра выступает за независимость Каталонии от Испании. Также он отметил, что «считает законным премьер-министром» автономии бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона.

Сам Пучдемон ранее объявил, что не будет претендовать на пост главы каталонского правительства и предложил кандидатуру Торри.

25 марта бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона задержали в Германии во время пересечения границы с Данией на пути к Бельгии.

В этот же день в Барселоне сотни людей вышли на протест против задержания экс-лидера Каталонии Пучдемона.

Справка IA ZIK.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании.

27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии, используя статью 155 конституции, в регионе вводится прямое управление. После этого Мадрид распустил парламент и правительство Каталонии.

Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, среди которых бывший глава региона Карлес Пучдемон.
ГерманияИспанияКарлес Пучдемон
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2018-06-01 18:56 :42