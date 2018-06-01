Нардеп: Всех, чьи фамилии назовет подозреваемый Герман, следует тщательно проверить

Независимо от того, какая фамилия прозвучала и какие данные были указаны подозреваемым в покушении на журналиста Бабченко Борисом Германом, их следует тщательно проверить.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Батькивщина») Иван Крулько.

Напомним, подозреваемый в покушении на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что люди из окружения народного депутата («Народный фронт»), председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского имеют отношение к партии «Розумна сила», которая якобы получает деньги из частного фонда президента РФ Владимира Путина.

Иван Крулько обратил внимание на то, что Бориса Германа, который называет себя сотрудником украинской контрразведки, фактически поймали на горячем во время организации преступления – заказного убийства. И если будет доказана его вина, то перед ним – перспектива заключения, поэтому сейчас он может наговорить все, что угодно.

«Под горячую руку он может наговорить, что угодно, но, в любом случае, делом правоохранительных органов есть проверить каждый факт, который прозвучал публично и который содержит признаки преступления. Если такие признаки преступления есть, должны быть проведены действия и сделаны выводы. Они не должны быть сразу обнародованы или не обнародованы, это дело является тайной следствия, но такие действия должны быть сделаны. Если их не выполняют – это бездействие», – отметил гость программы и подчеркнул, что все фамилии, которые назовет подозреваемый, следует тщательно проверить.

«Более того, очевидно, что после такого его заявления следователи провели допрос отдельно относительно тех вещей, которые он сказал во время судебного заседания. Это должна быть нормальная реакция, независимо от того, какая фамилия там прозвучало и какие данные были указаны. Они могут быть ложью, они могут быть правдой – это надо проверить», – подчеркнул народный депутат.

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